Österreicher soll in Russland Mädchen missbraucht haben

Ein Österreicher soll in Russland eine 15-Jährige missbraucht haben. Laut russischer Medien hat er die Schülerin im Internet geködert.

Ein österreichischer Staatsbürger ist in der russischen Stadt Chimki unter Missbrauchsverdacht festgenommen worden. Das berichteten mehrere russische Medien und die "Kronen Zeitung" am Dienstag. Der 29-Jährige soll eine 15-Jährige im Internet geködert und sich an ihr in einer Wohnung vergangenen haben. Das Außenministerium in Wien bestätigte eine Verhaftung eines Mannes mit österreichischem Pass.