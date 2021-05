Österreicher sind die fleißigsten Zugfahrer der EU

2019 legte jede Österreicherin und jeder Österreicher 1.507 Kilometer mit der Bahn zurück. Damit liegt das Alpenland auf Platz 1 im EU-Vergleich.

21 EU-Länder analysiert

In den 21 analysierten EU-Mitgliedsländern ist es von April bis Juni 2020 im Personenverkehr aufgrund vorübergehender Mobilitätseinschränkungen zu Einbußen bei den zurückgelegten Personenkilometern um 75 Prozent gekommen. "Das ist neben den um rund ein Viertel reduzierten Zugfahrten vor allem auf die massiven Fahrgastrückgänge zurückzuführen", heißt es in dem Bericht. In Österreich betrug der Rückgang in dieser Zeit "nur" 60 Prozent. Großbritannien, Portugal und Spanien waren mit Einbußen von rund 90 Prozent am stärksten betroffen.