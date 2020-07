Österreicher müssen nach Einreise in England nicht mehr in Quarantäne

Seit Freitag müssen Österreicher bei einer Einreise in England nicht mehr in Quarantäne.

Auch andere Länder verkündeten Lockerungen

Wer nach Großbritannien möchte, sollte dennoch aufpassen: Im Voraus muss ein Einreise-Formular ausgefüllt werden. Außerdem aktualisieren die Landesteile regelmäßig ihre Listen mit den sogenannten Luftbrücken zwischen Großbritannien und anderen Staaten. Die Länderauswahl kann also schnell veraltet sein und auch je nach Landesteil voneinander abweichen. So müssen nach dem aktuellen Stand Spanier bei ihrer Einreise in Schottland in Quarantäne, nicht aber in England. Die Bestimmungen gelten für Einreisen per Flug, Bahn und Schiff.