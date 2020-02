Österreicher aus Wuhan in Wien gelandet

Gegen 20.20 Uhr am Sonntagabend landeten die sieben Österreicher aus dem chinesischen Coronavirus-Epidemigebiet Wuhan in Wien-Schwechat.

Österreicher aus Wuhan sicher in Wien gelandet

Die französische Maschine, die neben 282 Europäern auch die sieben Österreicher an Bord hatte, war am Sonntagnachmittag auf der Luftwaffenbasis Istres-Le Tube gelandet. Eine Hercules C-130 des österreichischen Bundesheeres übernahm anschließend den Weitertransport in die Heimat. Dieser verzögerte sich durch die Abwicklung in Frankreich jedoch deutlich.