Coronavirus: Größte Vorsicht auch bei den Rückkehrern

Am Sonntagabend kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) größte Aufmerksamkeit und Vorsicht walten zu lassen. Das gelte auch für die sieben Heimkehrer aus dem chinesischen Coronavirus-Epidemiegebiet Wuhan.

Die sieben Rückkehrer, die am Sonntagabend am Flughafen Wien-Schwechat erwartet werden, würden vorerst in das Wiener Hygieneinstitut gebracht und 14 Tage unter Quarantäne gestellt.