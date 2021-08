Österreich: Zahlreiche ÖBB-Züge fallen wegen Streik bei Deutscher Bahn aus

Der Startschuss für Streikmaßnahmen einer Lokführergewerkschaft bei der Deutschen Bahn (DB) ist am heutigen Mittwoch gefallen. Zugausfälle sowohl im Tag- als auch im Nachtverkehr sind deshalb laut ÖBB möglich.

ÖBB-Informationen zu Zügen nach München

Nicht alle Züge in Österreich betroffen

Im Nahverkehr im Raum Salzburg und Kufstein in Richtung Bayern gibt es keine Auswirkungen. Der Nahverkehr in Vorarlberg (Bregenz bis Lindau) ist in planmäßigem Betrieb. Der Nahverkehr in Tirol (Innsbruck - Seefeld - Scharnitz) inkl. Weiterfahrt nach Garmisch und München ist weitgehend möglich, heißt es von Seiten der ÖBB.