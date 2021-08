Deutscher Bahn-Streik: ÖBB rechnen mit Ausfällen in Österreich

Der österreichische Zugverkehr bleibt vom Streik bei der Deutschen Bahn nicht verschont. Die ÖBB rechnen mit Ausfällen.

Die ÖBB erwarten Ausfälle im internationalen Zugverkehr von und nach Deutschland in Österreich, wie es am Dienstag auf Anfrage der APA hieß. "Wegen des Lokführerstreiks kann die Deutsche Bahn internationale Züge ab den Grenzbahnhöfen nicht übernehmen", sagte ein ÖBB-Sprecher. Betroffen davon seien sowohl Tages- als auch Nachtverbindungen in Österreich von und nach Deutschland.