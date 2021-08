Deutsche Bahn: Streik der Lokführer ab Dienstag

Die Mitglieder der Lokführer-Gewerkschaft GDL haben sich mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Und der Streik geht sofort los: Dienstagabend mit dem Frachtverkehr, Mittwochfrüh mit dem Personenverkehr.

Die Weichen für einen Streik bei der Deutschen Bahn seien gestellt, erklärte die Lokführer-Gewerkschaft GDL nach einer Urabstimmung in Frankfurt. 95 Prozent hätten für die Arbeitsniederlegung gestimmt und sich für einen kurzfristigen Ausstand ab heute, Dienstag, 19.00 Uhr, entschieden. Der Streik soll deutschlandweit durchgezogen werden. Urlauber und Berufspendler in Deutschland müssen ab heute Nacht mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Lokführer-Streik der Deutschen Bahn bereits ab Dienstag



Die Lokführer-Gewerkschaft werde am Dienstagabend mit dem Frachtverkehr bei der DB Cargo ihren Streik beginnen, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag. Es folgt ein deutschlandweiter 48-stündiger Streik im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur ab Mittwoch, 2.00 Uhr, bis Freitag, 2.00 Uhr, kündigte Weselsky an. "Den Arbeitskampf verantwortet das Management der Deutschen Bahn AG", so der Gewerkschaftschef.