Österreich will sich an Green Climate Fund beteiligen

Noch dieses Jahr wird sich Österreich mit 30 Millionen Euro an der Wiederauffüllung des Green Climate Fund beteiligen. Van der Bellen sieht darin einen ersten wichtigen Schritt zur Bewältigung der Klimakrise.

Österreich wird sich an der Wiederbefüllung des Green Climate Fund mit 30 Millionen Euro beteiligen. Dieser Betrag soll bereits 2019 eingebracht werden, hieß es seitens des Umweltministeriums zur APA. Mit dem Fund werden Klimamaßnahmen in Entwicklungsländer gefördert.

Green Climate Fund: Österreich beteiligt sich mit 30 Millionen

Die Gründung des Green Climate Fund wurde von 194 Staaten bei der Klimakonferenz 2010 in Cancun in Mexiko beschlossen. Ab 2020 sollen jährlich 100 Milliarden US-Dollar aus öffentlichen und privaten Quellen dafür bereitstehen. Die USA haben sich allerdings inzwischen aus dem Fund wieder zurückgezogen.

Steigerung um vier Millionen zu erster Tranche

Van der Bellen: "Erster wichtiger Schritt"

Bewältigung der Klimakrise als "Jahrhundertaufgabe"

Die Bewältigung der Klimakrise bezeichnete das Staatsoberhaupt als "eine Jahrhundertaufgabe". "Es ist nicht zu spät. Wenn wir jetzt zusammenarbeiten, in Österreich, in Europa und im Rahmen der UNO, dann können wir das meistern", sagte Van der Bellen.

Beitrag für Umweltschützer noch viel zu niedrig

Andere Länder würden mehr investieren

Vergleichbare Länder "investieren bisher deutlich mehr als wir", erläuterte Schellmann. Österreich habe im Zuge der ersten GCF-Befüllung für die Jahre 2015 bis 2018 insgesamt 26 Millionen Euro geleistet, was nur drei Euro pro Einwohner entspreche. "Länder wie Schweden" hätten 581 Millionen Dollar investiert, was auf 59 Dollar bzw. 54 Euro pro Kopf umgelegt werden könne. Auch die Schweiz habe mit 100 Millionen Dollar (zwölf Dollar bzw. rund elf Euro pro Kopf) noch deutlich mehr beigesteuert.

Mehrere Länder wie Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Norwegen hätten zudem im Vorfeld des UN-Klimagipfels in New York angekündigt, ihre Beiträge zu verdoppeln, erinnerte Schellmann. Deutschland habe 1,5 Milliarden Euro zugesagt, "das sind ca. 18 Euro pro Kopf. Zum Vergleich: Auf Österreich umgelegt wären das rund 160 Millionen Euro".

Der Green Climate Fund finanziert Projekte in ärmeren Ländern, um dort die Anpassung an die Erderhitzung zu unterstützen sowie CO2-Emissionen zu verringern. Dazu gehören Solarkraftwerke, Bewässerungssysteme, Energiesparprojekte, Aufforstungen und Schutzmaßnahmen gegen den steigenden Meeresspiegel. "Beispielsweise sorgen geförderte Photovoltaik-Anlagen in Mali dafür, dass über 30.000 Haushalte mit Strom und Warmwasser aus Solarenergie versorgt werden können anstatt wie bisher durch Dieselgeneratoren und Kerosinlampen", berichtete der WWF. Laut jüngsten Angaben seien bisher 5,2 Milliarden Dollar (4,69 Mrd. Euro) für 111 Projekte in 99 Ländern bereitgestellt worden.

Kritik von JETZT und Grüne

Im Pariser Klimaschutzübereinkommen wurde der Green Climate Fund als wichtigstes Finanzierungsinstrument für den internationalen Klimaschutz festgeschrieben. "Uns bleiben vielleicht noch zehn Jahre, die Emissionen so zu reduzieren, dass sich die Erde nicht ungebremst aufheizt. Jetzt in dieser heißen Phase der Klimakrise diesen lächerlichen Betrag von 30 Millionen Euro in den Fonds einzuzahlen bedeutet aus österreichischer Sicht, den Klimaschutz zu Grabe zu tragen. Man kann sich nicht in einer Endlosschleife zum Klimaschutz bekennen und dann dieses wesentliche Element des Pariser Übereinkommens ignorieren," so Rossmann. Zudem erinnerte er daran, "dass sämtliche andere Staaten ihre Verpflichtung ernst nehmen und ihre Beiträge gerade verdoppeln".