Österreich verliert EM-Achtelfinal-Krimi gegen Italien in der Verlängerung

Bittere Niederlage für Österreich im EM-Achtelfinale gegen Favorit Italien: Erst in der Verlängerung gelang den Italienern ein 2:1-Sieg über eine couragierte ÖFB-Elf.

EM: Abseits-Tor von Marko Arnautovic für Österreich

In der 65. Minute wurde ein Kopfballtor von Marko Arnautovic vom Videoassistenten wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung des China-Legionärs aberkannt. Österreich ist damit seit 14 Partien gegen Italien sieglos. Zuletzt hatte man gegen die "Squadra Azzurra" 1960 ein Testspiel in Neapel 2:1 gewonnen.

Italien seit 31 Länderpsielen ungeschlagen

Die Italiener sind nun schon seit 31 Länderspielen ungeschlagen, allerdings kassierten sie nach 1.169 Minuten erstmals wieder einen Gegentreffer. Ihr Gegner im Viertelfinale am Freitag in München ist der Sieger des Duells zwischen Belgien und Portugal, das am Sonntag (21.00 Uhr) in Sevilla ausgetragen wird.