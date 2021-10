Österreich und Serbien machen Schleppern "das Leben schwer"

Österreich und Serbien haben als gemeinsames Ziel gegen illegale Migration vorzugehen. Die Kooperation der beiden Länder soll diesbezüglich noch weiter verstärkt werden.

Österreich und Serbien wollen gegen illegale Migration vorgehen

Nehammer verwies darauf, dass bei europaweiten Schwerpunktaktion unter dem Vorsitz von Frontex und unter operativer Leitung des Joint Operation Office des Bundeskriminalamts in Wien Anfang September am Balkan 144 Schlepper und mehr als 6.600 "irreguläre Migranten" festgenommen worden seinen. Zudem habe Österreich derzeit bis zu zehn Beamte an der serbisch-nordmazedonischen Grenze im Einsatz. Dieses Kontingent soll bis Ende des Jahres mit zwei Drohnen verstärkt werden.

Nachricht an Migranten: "Machen sie sich nicht auf den Weg"

"Jeder irreguläre Migrant, den wir an der serbischen Grenze anhalten, ist einer weniger in Wien. Jeder irreguläre Migrant, den wir in sein Heimatland zurückführen, ist einer weniger, den Österreich zurückbringen muss. Der Schutz der serbischen Grenzen ist auch ein Schutz der österreichischen Grenze. Wir werden unsere Länder schützen. Wir lassen nicht zu, dass wir unsere Lebensweise ändern müssen. Wir sind kein Parkplatz für Migranten, und wir wollen das Problem auch nicht unseren Nachbarn überstülpen. Deshalb sind die Rückführungen so wichtig", sagte Vulin.

Verstärkte Kontrollen an Grenze zu Ungarn

Wegen zahlreicher Aufgriffe an der ungarischen Grenze und in Wien seien die Kontrollen an der Grenze zu und in Ungarn verstärkt worden. Außerdem seien gemeinsame "trilaterale Streifen" von Österreich, Ungarn und Serbien an der Grenze Ungarns zu Serbien geplant, erklärte Nehammer. Vulin fügte an, dass es vor allem an einer einheitlichen Linie seitens der Europäischen Union fehle. "Europa muss sagen, ob es die Migranten will oder nicht." Deswegen seien Stellen in den Herkunftsländern einzurichten, wo Migranten gesagt werde, ob sie kommen können oder nicht. "Wenn die Leute bereits ihren Besitz verkauft und sich auf den Weg gemacht haben, dann ist es zu spät. Das empfehle ich der Politik der EU."