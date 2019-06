Österreich-Türkei-Beziehung: Botschafter wünscht sich mehr Empathie

Der türkische Botschafter in Wien, Ümit Yardim, wünscht sich, dass die Österreicher mehr Empathie für sein Land zeigen würden.

Das erkläre auch den Umgang mit Journalisten in der Türkei: Manche würden unter dem Deckmantel einer Akkreditierung Terrorpropaganda betreiben. Die Türkei habe das Recht, sich gegen solche Personen zu wehren. Zugleich verwies der Botschafter, der seit gut vier Monaten im Amt ist, darauf, dass in der Türkei in Diskussionen in den Medien sehr harte Kritik an der Regierung geäußert werde - solange sie "konstruktiv" sei. "Und die Journalisten gehen danach ganz ruhig nach Hause", so Yardim. Die Pressefreiheit werde in der Türkei und von außerhalb sehr unterschiedlich wahrgenommen. Da gebe es Kommunikationsprobleme.