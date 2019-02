Österreich: Tesla liefert erste Model-3-Fahrzeuge

Fast drei Jahre nach dem Start der Reservierungen hat nun die Auslieferung des Tesla Model 3 in Österreich begonnen.

Tesla hat fast drei Jahre nach dem Start der Reservierungen mit der Auslieferung seines Hoffnungsträgers Model 3 in Österreich begonnen. Die erste Auslieferung hat bereits am Mittwoch in Salzburg stattgefunden. Heute starteten die Auslieferungen in Wien, teilte Tesla am Freitag auf APA-Anfrage mit.