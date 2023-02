Österreich startet mit Duell gegen Titelverteidiger in Priester-Fußball-EM

Die Priester-Fußball-Europameisterschaft findet in Rumänien statt. 2020 belegte Österreich - 2021 und 2022 gab es kein Turnier - den zwölften Platz.

Österreichs Nationalteam will bei der am (heutigen) Montag beginnenden Priester-Fußball-EM in Timisoara glänzen. In der Gruppenphase bekommen es die heimischen Geistlichen aber neben Ungarn und Montenegro gleich zum Start auch mit Titelverteidiger und Top-Favorit Polen zu tun. Insgesamt nehmen 16 Nationen an dem bis Freitag laufenden Turnier in Rumänien teil. Als weitere aussichtsreiche Kandidaten auf den Titel gelten Portugal und Kroatien.