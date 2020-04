Österreich setzt Malaria-Mittel im Kampf gegen das Virus ein

Auch in Österreich werden die Malaria-Medikamente Hydroxychloroquin und das verwandte Chloroquin zur Behandlung von Covid-19 verwendet. Bisher war das Medikament nicht zur Behandlung zugelassen.

In der Bekämpfung von Covid-19-Erkrankungen kommen in Österreich demnächst Hydroxychloroquin und deren verwandte Substanz Chloroquin zum Einsatz. Die Medikamente zur Malaria-Bekämpfung werden in klinischen Studien für die Behandlung von Covid-19 untersucht, bis Ende Mai 130 Mio. Dosen davon werden weltweit zur Verfügung gestellt. Auch Österreich erhält für den Spitals-Einsatz eine gewisse Menge.