Österreich: Red Bull behält 1. Platz als kostbarste Marke

Es gibt keine österreichische Marke, die kostbarer ist als Red Bull. Die nachfolgenden neun Mitstreiter sind insgesamt genauso viel wert wie die Nummer 1. Auf dieses Ergebnis kommt das European Brand Institute (EBI).

Zusammen sind die zehn wertvollsten Marken 33,5 Mrd. Euro wert und haben im Coronajahr 1,4 Prozent an Wert eingebüßt - nicht so stark wie die allgemeine Wirtschaftsleistung, die um 6,6 Prozent eingebrochen ist.

Corona-Jahr: Differenzen zwischen Firmen

Kein Plus bei Swarovski

Bank Austria und Telekom Austria kommen nicht vor

Berücksichtigt wurden in der Studie allerdings nur Unternehmen, die zu mehr als 45 Prozent in österreichischem Eigentum sind, erklärte Studienautor Gerhard Hrebicek, Präsident European Brand Institute, am Mittwoch bei der Präsentation der Studie. Darum sind etwa der Spar-Konkurrent Rewe, die Bank Austria oder die Telekom Austria nicht in der Wertung.