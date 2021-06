Österreich mit zweitmeisten Balleroberungen in EM-Gruppenphase

152 Mal wurde laut Statistik der Ball von Österreichs National-Elf vom Gegner zurückgewonnen, nur Gruppengegner Niederlande schafte einen höheren Wert.

Der Erfolg der österreichischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM mit dem Aufstieg ins Achtelfinale schlägt sich auch in einigen Statistiken nieder. So hatte das ÖFB-Team in der Gruppenphase die zweitmeisten Balleroberungen. 152 Mal wurde der Ball vom Gegner zurückgewonnen, nur Gruppengegner Niederlande weist mit 155 einen höheren Wert auf.