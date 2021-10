Österreich mit 1,3 Milliarden Euro neuen Schulden

Österreich hat sich vom Geldmarkt etwas weniger als 1,3 Milliarden Euro geholt. Konkret hat man zwei bereits bestehende Bundesanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,265 Milliarden Euro aufgestockt.

Die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) berichtete am Dienstag eine hohe Nachfrage. Sowohl bei der 10-jährigen als auch bei der 4-jährigen Anleihe lag die Überzeichnung mit 2,9 über den Aufstockungen zuletzt.

Österreich entgeht Zinsen

Österreich muss für das aufgenommene Geld keine Zinsen bezahlen. Die Renditen lagen mit -0,03% pro Jahr für 10 Jahre und -0,64% pro Jahr für 4 Jahre im negativen Bereich. Gegenüber der letzten Anleihenauktion am 7. September sind die Zinsen aber etwas gestiegen. "Der leichte Zinsanstieg bei Bundesanleihen - im 10-jährigen Bereich ca. 12bps seit der letzten Auktion am 7. September - ist vor allem auf die geldpolitischen Kommentare der Fed bzw. EZB zurückzuführen, die zuletzt eine Tapering bzw. moderaten Reduktion der Wertpapierkäufe in Aussicht gestellt haben", erklärte OeBFA-Chef Markus Stix.