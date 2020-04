Österreich könnte laut Kurz bei Lufthansa einsteigen

Im Gegenzug für die Staatshilfen für Lufthansa-Tochter AUA will die Republik beim Mutterkonzern Beteiligungen erhalten. Lufthansa-Chef Spohr traf sich daher gestern mit Regierungsmitgliedern.

Eine Beteiligung der Republik Österreichs an der Lufthansa im Gegenzug für AUA-Staatshilfen ist laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nicht vom Tisch. Am Mittwoch traf sich die Regierungsspitze mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Der Lufthansa-CEO ist laut Medienberichten strikt gegen eine Staatsbeteiligung. "Ich war beim Gespräch dabei, so hat sich das nicht abgespielt", sagte Kurz in der "ZIB2".