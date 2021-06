Österreich: Islam-Landkarte mit Suchmöglichkeit zurück

Die Islam-Landkarte ist inklusive Suchmöglichkeit zurück. Unter islam-landkarte.at ist es möglich, Informationen über muslimische Glaubenseinrichtungen zu erhalten. Die Meinungen über die Karte gehen auseinander.

Islam-Landkarte ohne Suchmöglichkeit

Muslimische Gemeinschaft war unzufrieden

Dem vorangegangen war Kritik nicht nur der muslimischen Community an der Karte. Auch die evangelische Kirche wandte sich vehement gegen das Projekt. Wiens katholischer Erzbischof Christoph Schönborn sprach sich für einen Religionsatlas aus, der die Einrichtungen aller Konfessionen umfassen sollte. Nicht einsehbar war für ihn, warum gerade eine Religion herausgepickt worden sei.

ÖVP stellte sich vor Islam-Landkarte

In Schutz nahm das Projekt mit Vehemenz die ÖVP, allen voran die für den Kultusbereich zuständige Kanzleramtsministerin Susanne Raab, die sich gerade in die Babypause verabschiedet hat. Der Koalitionspartner, also die Grünen, hätte dagegen auf die Karte gut verzichten können.