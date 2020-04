Österreich hat Corona-Höhepunkt wohl überstanden

Während in Schweden oder Großbritannien noch immer ein Anstieg der Corona-Infektionen gemeldet wird, dürfte Österreich den Höhepunkt der Ausbreitung bereits hinter sich haben.

Die europäische Seuchenkontrollbehörde ECDC sieht in 20 von 31 beobachteten Ländern den Höhepunkt der Coronavirus-Ausbreitung überschritten, darunter auch in Österreich.

In Irland, Schweden und Großbritannien gab es jedoch über einen 14-Tage-Zeitraum einen Anstieg der Fallzahlen, hieß es in der aktuellen Risikobewertung von Donnerstagabend. Die Pandemie sei eine "beispiellose Bedrohung" in Europa.