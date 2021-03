Österreich hätte auch mehr Johnson & Johnson-Impfstoff bestellen können

Kein Ende der Debatte um Österreichs Impfstoff-Bestellungen in Sicht: Wie nun bekannt wurde, hätte das Gesundheitsministerium auch mehr Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson ordern können.

Nach der Aufregung über die versäumte Gelegenheit eines Nachkaufs von rund 100.000 Dosen aus dem Hause Pfizer/Biontech, wurden am Dienstag lanciert, dass das Gesundheitsministerium auch mehr Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson hätte bestellen können. Diese Entscheidung fiel allerdings schon Herbst des Vorjahres als es noch viele Unbekannte gab.

Österreich hätte 1,4 Millionen mehr Johnson & Johnson-Dosen bekommen

Österreich hätte gemäß dem EU-Verteilungsschlüssel 3,9 Millionen Dosen von diesem Impfstoff kaufen können, hat sich aber nur 2,5 Millionen Dosen gesichert, berichtet der "Standard" am Dienstag. Das Gesundheitsministerium bestätigt gegenüber der APA diese Zahlen, weist aber darauf hin, dass man damals einen Mix aus allen - damals erst in der Entwicklung befindlichen - Impfstoffen bestellt habe, um ein möglichst breites Portfolio zu haben.

"Es ging um eine Risikominimierung", unterstrich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz. Zudem sei die Entscheidung darüber, anders als bei der verpassten Zusatzbestellung von Pfizer/Biontech, nicht von einem einzelnen Beamten getroffen worden, sondern gemeinsam von der Regierung in einer Ministerratssitzung beschlossen worden.