Österreich bald auf roter Corona-Liste der Slowakei?

Der slowakische Expertenrat überlegt angesichts der steigenden Corona-Neuinfektionen, die Nachbarländer Österreich und Tschechien auf die rote Liste der Risikoländer zu setzen.

So lautet die Empfehlung des slowakischen Expertenrates, die aber noch von der Pandemiekommission bestätigt werden muss, wie der slowakische Nachrichtensender TA3 am Freitag berichtete.

Slowakei könnte Österreich schon bald auf rote Corona-Liste setzen

"Es gibt die Befürchtung, dass Österreich und Tschechien zu roten Ländern erklärt werden könnten," bestätigte der Staatssekretär des slowakischen Außenressorts Martin Klus dem Sender gegenüber. Für Reisende aus roten Ländern gilt in der Slowakei Quarantänepflicht. Die definitive Entscheidung soll aber erst nach Tagungen der Pandemiekommission sowie in Anschluss des Krisenstabes der Slowakei fallen, die für Freitag und Montag nächster Woche angesetzt sind, fügte er hinzu.

In beiden Gremien müsse noch diskutiert werden, wie in diesem Fall das Grenzregime aussehen sollte. "Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass wir Bürger, die die österreichisch-slowakische oder die tschechisch-slowakische Grenze überqueren, in Quarantäne schicken," betonte Klus.