Österreich auf Irlands Roter Liste: Freitesten möglich

Irland hat aufgrund der Coronavirus-Mutation Österreich auf eine Rote Liste verbunden mit verschärften Einreisebeschränkungen gesetzt. Ein Freitesten aus der Quarantäne nach fünf Tagen ist jedoch möglich.

Wegen der Coronavirus-Mutation hat Irland Österreich auf eine Rote Liste mit verschärften Einreisebeschränkungen gesetzt. Einreisende aus Österreich müssen sich in Irland einer 14-tätigen verpflichtenden Quarantäne unterziehen, teilte der irische Premierministers Micheal Martin laut Reuters am Donnerstag mit. Ein Freitesten aus der Quarantäne nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Testergebnis soll laut Außenministerium in Wien doch möglich sein.