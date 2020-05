Ab 2. Juni kommt es gleich zu mehreren Baustellen in Wien.

Örtliche Bauarbeiten in Wien-Ottakring und Wien-Margareten

Ab 2. Juni kommt es gleich zu mehreren Baustellen in Wien. Betroffen sind unter anderem die Koppstraße in Wien-Ottakring und die Schönbrunner Straße in Wien-Margareten.

Am 2. Juni werden aufgrund von Setzungen mit örtlichen Instandsetzungsarbeiten in der Koppstraße zwischen Habichergasse und Haymerlegasse in Wien-Ottakring begonnen. Bei den Bauarbeiten bleibt immer ein Fahrstreifen frei. Die Bauarbeiten werden bis 5. Juni dauern.

Ertüchtigung der Fahrbahnen in Wien-Margareten

Auch ab 2. Juni kommt es zu Bauarbeiten im Vorfeld der Arbeiten für das Linienkreuz U2/U5. Deshalb werden die Fahrbahnen der Schönbrunner Straße von Redergasse bis Pilgramgasse sowie der Pilgramgasse von Schönbrunner Straße bis Rechte Wienzeile in Wien-Margareten ertüchtigt.

Während der Arbeiten in der Schönbrunner Straße wird ein Fahrstreifen freibleiben. Während der Arbeiten in der Pilgramgasse wird ebenfalls ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung aufrechterhalten. Die Bauarbeiten sollen bis 6. September andauern.