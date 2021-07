OeNB: Inflation steigt stärker als erwartet

Nach ihrer Prognose im Juni korrigiert die Oesterreichische Nationalbank die Inflationsrate für heuer nun weiter nach oben. Schuld dafür ist vor allem die Preissteigerung bei Energie und Lebensmitteln.

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet für heuer eine höhere Inflation als noch kürzlich. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate werde 2021 bei 2,2 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte höher liegen als noch im Juni prognostiziert. Ausschlaggebend dafür ist der überraschend starke Anstieg der Energiepreise, der sich im Frühjahr in entsprechend hohen monatlichen Inflationsraten niederschlug, berichtete die OeNB am Montag.

Diese Entwicklung basiere aber in erster Linie auf den im ersten Lockdown 2020 drastisch gesunkenen Rohölpreisen und werde sich daher nicht fortsetzten. In den Jahren 2022 und 2023 werde sich die Inflationsrate auf 2,0 und 1,8 Prozent verringern.

Inflation: Energie und Nahrungsmittel als Preistreiber

Die ohne Energie und Nahrungsmittel berechnete Kerninflationsrate steigt von 1,9 Prozent heuer auf jeweils 2,1 Prozent in den Jahren 2022 und 2023 an, da mit dem Auslaufen der Lockdown-Maßnahmen eine kräftige wirtschaftliche Erholung erwartet wird. In der Folge wird auch eine Entspannung der schwierigen Arbeitsmarktlage prognostiziert, wodurch das Lohnstückkostenwachstum ansteigt.

Die Preise von energetischen und nichtenergetischen Rohstoffen werden laut OeNB entsprechend den Terminnotierungen wieder sinken. Die in den vergangenen Monaten stark gestiegenen Material- und Rohstoffkosten sollten sich deshalb nur vorübergehend auf die Endverbraucherpreise übertragen, wobei die Kostenüberwälzung in erster Linie im Energiesektor erfolgt. Die stark gestiegenen Bau- und Materialkosten dürfen sich künftig kaum in den Verbraucherpreisen sowie Miet- und Immobilienpreisen niederschlagen.

Rohöl im letzten Jahr deutlich billiger