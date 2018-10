ÖM im Mittelgewicht: Marcos Nader gegen Dejan Milicevic

Am Samstag wird in der Wiener Erste Bank Arena um den österreichischen Titel im Mittelgewicht. Marcos Nader boxt gegen Dejan Milicevic.

Es ist der Höhepunkt der Bounce Fight Night am Samstag (ab 19.00 Uhr live ORF Sport +) in der Wiener Erste Bank Arena: Marcos Nader boxt gegen Dejan Milicevic um den österreichischen Meistertitel im Mittelgewicht. “Es wird ein schwerer Kampf, ich erwarte einen starken Milicevic”, erklärte Nader bei der Abwaage am Freitag. Der Wiener hatte erst im April sein Comeback gegeben.

Hinsichtlich der – freilich steinigen – Olympia-Qualifikation für Tokio ist der erste Ankerpunkt für Österreichs Boxer die EU-Meisterschaft am 8. November in Valladolid in Spanien. Wer dort erfolgreich ist, kann für die European Games 2019 in Minsk und damit die erste direkte Qualifikationsmöglichkeit nominiert werden.