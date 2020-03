Ökonomen: Wirtschaft in Österreich bricht wegen Coronavirus ein

Laut Berechnungen soll die Wirtschaftsleistung 2020 um mindestens 2 bis 2,5 Prozent sinken, es gebe zudem ein "großes Abwärtsrisiko". Wirtschaftlich ist die Dienstleistungsbranche besonders stark betroffen, aber auch der private Konsum sinkt.

BIP bricht ein, Arbeitslose werden mehr

Im vergangenen Dezember hatten die Wifo- und IHS-Experten für 2020 noch ein reales Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,2 bzw. 1,3 Prozent prognostiziert. Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus belastet derzeit die internationale und österreichische Wirtschaft massiv. Die Ökonomen verwiesen in ihrer am Donnerstagvormittag präsentieren Konjunkturschätzung darauf, dass die Auswirkungen wesentlich davon abhängen, wie lange die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus in Kraft bleiben. In ihren Szenariorechnungen sind die Experten davon ausgegangen, dass die Maßnahmen bis Mitte oder Ende April gelten und es in der zweiten Jahreshälfte zu einer wirtschaftlichen Erholung kommt. Für 2021 veröffentlichten die Konjunkturforscher keine Prognose.