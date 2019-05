ÖH-Wahl-Diskussion in Wien drehte sich um Schnitzel, Freibier und Analsex

Nicht gerade bierernst ist die Konfrontation der Spitzenkandidaten zum Urnengang bei der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) vom 27. bis 29. Mai am Dienstagabend abgelaufen. Gesprochen wurde zwar durchaus über Studiengebühren, Zugangsbeschränkungen und das allgemeinpolitische Mandat - bei der ÖH haben aber auch Bier und Analsex Platz.

Für Freibier und Weltfrieden: Spaßfraktion No Ma’am

Genau umgekehrt ist das bei den Jungen liberalen Studierenden (JUNOS). Die VP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) spricht sich zwar gegen Studiengebühren, allerdings für Zugangsbeschränkungen aus und will das allgemeinpolitische Mandat beschneiden, der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) ist gegen Zugangsbeschränkungen und Gebühren für Österreicher und nennt die Abschaffung des allgemeinpolitischen Mandats sogar als Hauptforderung. Gefallen am allgemeinpolitischen Mandat dürfte wiederum die Spaßfraktion No Ma’am haben: Ihr Einsatz gilt primär Freibier, dreilagigem Klopapier und dem Weltfrieden.