ÖGK rechnet für 2020 nun doch mit "faktisch schwarzer Null"

2020 dürfte bei der ÖGK nun doch mit einer "faktisch schwarzen Null" enden. Im November habe man noch mit einem Defizit von 194 Millionen gerechnet.

Endgültiges Ergebnis wird erst im Mai oder Juni vorliegen

ÖGK erwartet auch 2021 einen Fehlbetrag von 160 Mio. Euro

In den in der Corona-Krise gestundeten Beiträgen sieht Wurzer für die ÖGK kein allzugroßes Problem. Von rund einer Milliarde insgesamt entfallen nur etwa 200 Millionen auf die ÖGK, der Rest auf die anderen Sozialversicherungsträger. Und von diesen 200 Millionen ist wiederum die Hälfte durch den Insolvenzentgeltsicherungsfonds abgesichert. Wurzer geht aber davon aus, dass auch von den verbleibenden 100 Mio. Euro ein "nicht geringer Teil" noch hereinkommen wird, weil der überwiegende Teil der Unternehmen nur zwischen einem und drei Monaten mit den Beiträgen im Rückstand sei.

ÖGK-Generaldirektor: "Kein Anlass zur Panik"

Alles in Allem sieht der ÖGK-Generaldirektor "keinen Anlass zur Panik, sondern nur einen Anlass zur Vorsicht". "Wir sollten optimistisch in die Zukunft schauen." Wurzer versicherte, dass die Leistungen für die Versicherten stabil seien und sogar während der Corona-Krise ausgebaut worden seien, wie etwa die Psychotherapie, die bereits in den Zahlen eingepreist sei. Stolz ist der ÖGK-Generaldirektor auch darauf, dass man auf die Herausforderungen in der Pandemie flexibel reagiert habe, wie etwa zuletzt mit den Tests in Apotheken.