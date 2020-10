ÖGB fordert Rechtsanspruch für Sonderbetreuungszeit

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) pocht weiterhin auf einen Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit für Eltern. Zu diesem Zweck startete am Donnerstag eine Online-Kampagne.

"Die Herbstferien stehen vor der Tür und das Corona-Chaos an Schulen und in Kindergärten nimmt kein Ende", obwohl Pädagogen jeden Tag ihr Bestes geben, argumentiert der ÖGB in einer Aussendung. "Eltern sind verzweifelt und wissen nicht mehr, wie sie die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen sollen." Bei der derzeitigen Regelung der Sonderbetreuungszeit seien Eltern vom guten Willen der Arbeitgeber abhängig, kritisiert die Gewerkschaft.