ÖGB: Corona-Risikopatienten sollen von Arbeitgebern unter Druck gesetzt werden

Der ÖGB soll mehrere Hilferufe von Corona-Risikopatienten erhalten haben, die von ihrem Arbeitgeber dazu genötigt wurden, auf eine Dienstfreistellung freiwillig zu verzichten.

ÖGB ortet Druck von Arbeitgebern auf Corona-Risikopatienten

"Wir haben bereits mehrere Hilferufe von Betroffenen, die mit ihrer Unterschrift bestätigt haben, dass sie trotz ihrer ärztlich bestätigten Zugehörigkeit zur Risikogruppe die Dienstfreistellung ablehnen und weiterhin zur Arbeit kommen möchten", ärgerte sich ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Mittwoch in einer Aussendung. Dem ÖGB wurden demnach entsprechende Fälle aus zwei Bundesländern gemeldet, auch die Kopie der Verzichtserklärung einer Arbeitnehmerin liege vor. "Hier werden Risikopatienten mit berechtigter Furcht vor der Ansteckung mit Corona massiv unter Druck gesetzt", so Katzian. Angesichts der "angespannten Arbeitsmarktsituation" sei ein solches Verhalten "besonders verwerflich".