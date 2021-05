Öffnungsschritte lassen Arbeitslosigkeit zurückgehen

Mit den zuletzt gesetzten Öffnungsschritten geht auch die Arbeitslosigkeit zurück. Erstmals seit 1,5 Jahren würde die Marke der Arbeitslosigkeit unter 400.000 sinken.

Die Regierung freut sich über ein Sinken der Arbeitslosigkeit durch die zuletzt gesetzten Öffnungsschritte. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verkündeten am Sonntag in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass die Arbeitslosigkeit inklusive Schulungsteilnehmer erstmals seit 1,5 Jahren unter die Marke 400.000 sinke. 135.000 Menschen könnten diese und kommende Woche die Kurzarbeit verlassen.

17.000 Personen haben am Mittwoch die Arbeitslosigkeit verlassen

17.000 arbeitslose Personen hätten in den ersten Tagen der Öffnungen eine Beschäftigung aufgenommen, berichtete Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Hinzu kämen weitere 5.000, die voraussichtlich in den kommenden Wochen wieder in Beschäftigung gelangen. Die Kurzarbeit verlassen werden weitere 135.000 Personen in der Beherbergung, der Gastronomie, im Kunst- und Kulturbereich sowie in sonstigen Dienstleistungen wieder regulär arbeiten.