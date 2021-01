Öffnungsschritte ab 8. Februar laut Kurz nicht fix

Ob der Lockdown tatsächlich am 8. Februar vorbei ist, ist laut Bundeskanzler Kurz noch nicht fix. Er kann tatsächliche Öffnungsschritte nicht garantieren.

Das Ende des Corona-Lockdowns mit 8. Februar ist nicht in Stein gemeißelt. Das sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Interview mit dem Sender Puls 4, das am Montagabend ausgestrahlt wird. Kurz verweist auf das von der Regierung ausgegebene Ziel, bis Anfang Februar auf unter 700 Neuinfektionen pro Tag zu kommen. "Im Idealfall haben wir die Möglichkeit, am 8. Februar Öffnungsschritte zu setzen. Können wir das garantieren? Nein", betont der Bundeskanzler.