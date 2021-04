Öffnungen: Doskozil sieht sich durch "gute Zahlen" bestätigt

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sieht sich durch die Coronazahlen in seinen Öffnungsschritten bestätigt.

Nachdem das Burgenland vor knapp zwei Wochen vor Niederösterreich und Wien den Ost-Lockdown beendet hatte, seien die Neuinfektionen und die Sieben-Tages-Inzidenz gesunken, betonte Doskozil am Freitag in einer Aussendung. Am kommenden Donnerstag hofft er auf eine Orange-Schaltung auf der Corona-Ampel.