Öffnung im Mai? Themenverfehlung!

Gastkommentar von Johannes Huber. In Österreich gibt es weiterhin viel zu viele Neuinfektionen und viel zu wenig Impfstoff. Darauf sollte man sich konzentrieren. Sonst kann man alles andere überhaupt vergessen.

Der Gesundheitsminister ist erkrankt, der Bundeskanzler tut das, was er am liebsten macht: Er versucht, die Menschen in Österreich mit Verheißungen bei Laune zu halten. Vor zehn Monaten, am 13. Juni 2020, erklärte er auf „Facebook“, dass „die gesundheitlichen Folgen der Krise überstanden“ seien. Auf die vorhergehende sollte in Wirklichkeit jedoch eine viel größere zweite Infektionswelle folgen. Also sprach Sebastian Kurz (ÖVP) von einem Tunnel und einem Licht an dessen Ende. Nach Weihnachten bezeichnete er die Corona-Impfungen als „Game Changer“. In Wirklichkeit ist es jedoch zu einer dritten Welle gekommen, die zumindest in Wien zu so vielen Intensivpatienten wie noch nie geführt hat. Doch nicht einmal das konnte den Kanzler dazu motivieren, sich endlich den realen Problemen der Gegenwart zu widmen. Er kündigte vielmehr Öffnungsschritte im Mai an.