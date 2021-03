Öffnung der Schanigärten: Pro und Contra

Ende März sollen in Österreich zumindest die Schanigärten wieder öffnen. Ob die "Auferstehung" kurz vor Ostern klug ist oder nicht, diskutieren wir in unserem heutigen "Pro & Contra".

Es ist ein Stück Normalität, das hier nach langer Abstinenz in Aussicht gestellt wird. Endlich wieder ein Zusammentreffen, das auf vielen Ebenen einen Vorteil mit sich bringt. Einerseits profitieren die Wirte. Seit Anfang November haben Gastronomiebetriebe geschlossen und müssen auf ihre Gäste verzichten. Arbeit und Umsatz wurden mehr oder weniger an die Umstände angepasst. Auch Wirte könnten also ein Stück weit wieder in den gewohnten Alltag zurückkehren.