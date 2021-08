Die Person mit der Corona-Infektion war auch in einem ÖBB-Zug unterwegs.

Die Person mit der Corona-Infektion war auch in einem ÖBB-Zug unterwegs. ©APA/HANS PUNZ (Symbolbild)

Öffis: Reisender mit Corona in Wien und NÖ unterwegs

Eine Person mit Corona war in der letzten Woche in Österreich mit dem Bus und der Bahn unterwegs. Sie kam am 12. August mit dem Bus von Tschechien nach Wien, einen Tag später ging es mit der Bahn weiter nach Mürzzuschlag.

Die Landessanitätsdirektion Steiermark ersuchte am Freitag in einer Aussendung alle Personen, die ebenfalls diese Verkehrsmittel benutzten, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und sich gegebenenfalls beim Gesundheitstelefon 1450 zu melden.

Corona-Infizierte Person am Wiener Hauptbahnhof

Die infizierte Person hat einen Flix-Bus von Prag nach Wien und am nächsten Tag den ÖBB-Railjet 257 von Wien-Hauptbahnhof (Bahnsteig 7 A-B) bis Mürzzuschlag benutzt. Wenn man an einer akuten Atemwegsinfektion (mit oder ohne Fieber) in Verbindung mit mindestens einem der folgenden Symptome - Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes - erkranken sollte, möge man sich umgehend unter der Telefonnummer 1450 melden.