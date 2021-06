Öffentliche Zuzahlung zu betrieblichen Coronatests verlängert

Wirksames Instrument zur Pandemie-Kontrolle: Die betrieblichen Coronatests haben sich aus Sicht von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung bewährt.

Rund sechs Millionen bisher durchgeführte Tests hätten dabei geholfen, die Pandemie in Österreich unter Kontrolle zu bringen. Der Kostenbeitrag des Bundes in der Höhe von je 10 Euro pro durchgeführtem Test für die Betriebe wurde indes bis Ende September verlängert. Das sei sehr sinnvoll, auch wenn die Infektionszahlen aktuell tief seien, so WKÖ und IV am Mittwoch.