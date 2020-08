ÖFB-Team in September-Spielen ohne Alaba und Kainz

Im September muss das ÖFB-Team ohne Alaba und Kainz spielen. Das gab der ÖFB am Donnerstag bekannt.

David Alaba und Florian Kainz stehen der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in den Nations-League-Spielen am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien nicht zur Verfügung. Das gab der ÖFB am Donnerstagnachmittag bekannt.