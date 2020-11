ÖFB-Kaderbekanntgabe wegen Coronakrise verschoben

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen rund um die Coronakrise wurde die ÖFB-Kaderbekanntgabe verschoben. Sie hätte am Dienstag stattfinden sollen.

Anreise zum Luxemburg-Match erst am Spieltag

Auf die ÖFB-Auswahl wartet am 11. November ein Freundschaftsspiel auswärts gegen Luxemburg. Danach geht es zum Nations-League-Abschluss jeweils im Wiener Happel-Stadion am 15. November gegen Nordirland und am 18. November gegen Norwegen.

Das Aufgebot dürfte diesmal wohl deutlich mehr als 23 Spieler umfassen. Es deutet nämlich viel darauf hin, dass die Luxemburg-Partie überwiegend von in der heimischen Liga engagierten Profis bestritten wird, um die Deutschland-Legionäre wegen diverser Reisebeschränkungen nicht in die Bredouille zu bringen. Die Mannschaft wird auf jeden Fall erst am Spieltag nach Luxemburg reisen - ein Novum in der jüngeren Länderspiel-Geschichte.