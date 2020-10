ÖBB streichen Nightjets: Diese Verbindungen sind betroffen

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen und damit verbundenen Reisebeschränkungen reduzieren die ÖBB ab 8. November den Nightjet-Verkehr. Welche Verbindungen betroffen sind, lesen Sie hier.

ÖBB reduzieren wegen Corona-Pandemie Nightjet-Verbindungen

Als Begründung gab die Bahngesellschaft am Mittwoch an, dass die Infektionszahlen in allen drei Ländern steigen und damit Reisebeschränkungen verbunden sind. Die Maßnahme ist zunächst von 8. November bis 2. Dezember geplant.