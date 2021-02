ÖBB stellt Bahnverbindung Bozen-Wien ein

Ab Anfang März wird die ÖBB-Bahnverbindung Bozen-Wien eingestellt. Grund dafür ist die geringe Auslastung durch die Corona-Pandemie.

Wegen der Corona-Pandemie wird ab Anfang März die ÖBB-Bahnverbindung Bozen-Wien eingestellt. Dies teilte die Südtiroler Transportstrukturen AG in einer Presseaussendung mit. Die Bahnverbindung wird ab 4. März eingestellt, wie lange richte sich nach der epidemiologischen Lage. Der letzte Zug wird am 3. März von Wien starten, die letzte Rückfahrt ab Bozen ist am 4. März vorgesehen.