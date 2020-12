ÖBB-Passagiere zu Weihnachten im Schachbrettmuster in Zügen

Die ÖBB ruft heuer an Weihnachten ein neues Reservierungsmuster ins Leben. Durch ein Schachbrettmuster sollen sich die Passagiere besser in den Zügen verteilen.

Nur mehr Fensterplätze buchbar

Damit möglichst viele "Bitte freihalten"-Plätze auch tatsächlich frei bleiben, werden über die Weihnachtsfeiertage mehr Züge auf die Gleise geschickt. Am 23., 24., und 27. Dezember sowie am 2. und 3. Jänner gibt es zusätzliche Züge ab bzw. nach Wien von Westen und Süden. So gibt es bis zu 10.000 Sitzplätze mehr als an normalen Tagen.