ÖBB-Mitarbeiter retten verschüttete Gams aus Schneemassen

Steirische ÖBB-Mitarbeiter haben am Dienstag eine verschüttete Gams befreit. Das Wildtier schaffte die Flucht bei Schneeräum-Arbeiten nicht rechtzeitig und wurde verschüttet.

“Hurra die Gams” – Tierliebe haben am Dienstag Mitarbeiter der ÖBB in der verschneiten Obersteiermark bewiesen: Beim Räumen der Gleise im Gesäuse wurde versehentlich eine Gams verschüttet. Zwei Eisenbahner griffen zur Schaufel und befreiten das Wildtier aus dem Schnee. Es sprang danach offenbar unverletzt durch den Tiefschnee in den Wald. Die Hilfe sei für die Männer “selbstverständlich” gewesen.