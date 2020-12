ÖAMTC: Wenig Verkehr in den Weihnachtsferien

Während am 24. und 25. Dezember im heurigen Ausnahmejahr noch einiges an Verkehr zu erwarten sein wird, soll sich mit Beginn des neuerlichen Lockdowns ab 26. Dezember Verkehrsberuhigung einstellen.

Am 24. Dezember rechnet der ÖAMTC bis zu Mittag mit starkem Verkehrsaufkommen: besonders überlastet werden die Innenstädte sowie die Zufahrten zu den Einkaufszentren sein.

Weihnachtsferien: Diese Verzögerungen sind zu erwarten

Am Nachmittag sowie am Christtag ist noch einiges an Besucherverkehr zu erwarten. Ab dem Stefanitag, dem Beginn des harten Lockdowns, wird es dann ruhig auf den Straßen.