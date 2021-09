Obst und Gemüse: Mehr als die Hälfte plastikverpackt

Der Prozentsatz von plastikverpacktem Obst und Gemüse ist in Supermärkten und bei Diskontern weiterhin auf einem hohen Niveau angesiedelt, wie der Verein für Konsumenteninformation (VKI) festgestellt hat.

Plastikmüll in über 60 Prozent der Fälle

Im August waren Testeinkäufer wieder in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg unterwegs. 1.691 Einzelartikel in 56 Geschäften wurden erfasst. Davon wurden 1.133 Artikel bzw. 67 Prozent verpackt angeboten. "Das ist exakt der gleiche Wert wie im Vorjahr", so die Tester im Magazin "Konsument" (Oktober-Ausgabe). Der Löwenanteil entfalle auf Plastik, der Rest sei Karton und Papier. 14 Prozent der Plastikverpackungen seien eindeutig als kompostierbar ausgelobt. "Da die Entsorgung, zumindest was Wien anbelangt, jedoch über dieselben Kanäle wie für normales Plastik erfolgt - alles landet in der Müllverbrennung -, machen wir hier keinen Unterschied", erläuterte der VKI.