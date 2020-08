Oberrabbiner Engelmayer tritt den Dienst in Wien an

Jaron Engelmayer wird der neue Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Der 44-Jährige wird seine erste Predigt in neuer Funktion am Freitag im Stadttempel abhalten.

Der neue Oberrabbiner der Israelitschen Kultusgemeinde Wien (IKG), Jaron Engelmayer, hat seinen Dienst angetreten. Freitagabend wird der 44-jährige seine erste Predigt in dieser Funktion im Wiener Stadttempel halten. Der bereits intensive Austausch mit anderen Religionsgemeinschaften solle unter der rabbinischen Führung Engelmayers weiter ausgebaut werden, teilte die IKG via Aussendung mit.

Besondere Herausforderung in der Coronapandemie

Die für Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten zuständige Kultusgemeinde zeichne sich durch ihre Vielfalt aus, so Engelmayer selbst. Nach wie vor stelle die Coronapandemie eine "besondere Herausforderung" für alle Menschen dar. "Daraus leitet sich eine besondere Aufgabenstellung für das Rabbinat ab, da in Zeiten des physischen Abstandhaltens menschliche Nähe und sozialer Zusammenhalt besonders geboten ist", so Engelmayer.