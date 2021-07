Oberösterreich: Regen brachte Überflutungen und Hangrutsche

Lokale Überflutungen, Vermurungen, Hangrutsche sowie Wasser in Kellern waren in Oberösterreich die Konsequenzen von starkem Regen.

Ab 16.00 Uhr gab es rund 150 Feuerwehreinsätze in den Bezirken Steyr-Stadt, Steyr-Land, Kirchdorf, Linz-Land, Wels-Land und Gmunden. Steyr, Schärding und der Bezirk Braunau rüsteten sich für Hochwasser, mit dem durch das schnelle Ansteigen des Pegels in der Salzach auch im Inn zu rechnen war.

Oberösterreich: Feuerwehren setzten Schritte gegen Überflutung

Die Feuerwehren sicherten Objekte gegen Überflutung, pumpten Keller und Unterführungen aus und sicherten überflutete Straßen und Gehwege ab, berichtete die Landeswarnzentrale. In den frühen Morgenstunden wurde in Schärding bereits ein Fischer samt seinem Fahrzeug aus dem Bereich des Pramspitzes gerettet. Er hatte den raschen Anstieg unterschätzt und war von den Wassermassen eingeschlossen.

In Schärding wurde seit Samstag über Nacht vorsorglich der Hochwasserschutz errichtet. Die Innlände und der Parkplatz Schiffsanlegestelle waren bereits gesperrt, die Sperre der Alten Innbrücke und weiterer Straßen im Stadtgebiet schien wahrscheinlich, berichtete die Feuerwehr. Der Pegelstand lag am frühen Vormittag bei 560 Zentimeter, für Mittag wurden 650 bis 680 Zentimeter erwartet, die erste Warnstufe liegt bei 600 cm. Das grenzüberschreitende Katastrophenschutzlager ist mit mehr als 6.000 gefüllten Sandsäcken bereit.

Feuerwehr in Oberösterreich mit Wasser in Keller beschäftigt

Auch im Bezirk Braunau war mit Hochwasser an der Salzach zu rechnen. Deshalb wurden in Ach an der Salzach bereits vorsorglich einzelne Gebäude geräumt. Im Bezirk Steyr-Land waren 14 Feuerwehren zur Abwehr von Überflutungen im Einsatz, weil der Steyrfluss Samstagabend eine alarmierende Durchflussmenge erreicht hatte. In der Stadt Steyr wurde Zivilschutzwarnung ausgelöst.