Oberleitungsschaden in Wien: Drei Arbeiter aus Arbeitskorb gestürzt und verletzt

Am Donnerstag kam es zu einem Oberletiungsschaden der Straßenbahn in Wien-Ottakring. Bei den Reparaturarbeiten sind drei ARbeiter aus einem Arbeitskorb gestürzt.

Drei Mitarbeiter der Wiener Linien sind bei Arbeiten an einem Oberleitungsschaden der Straßenbahn am Joachimsthalerplatz in Ottakring verletzt worden, zwei davon nach Angaben der Berufsrettung Wien schwer. Sie stürzten aus einem Arbeitskorb an einem Lkw-Teleskoparm, der aus ungeklärter Ursache abgebrochen war.